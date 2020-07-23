Китай ведет переговоры с Россией по вопросу возобновления авиасообщения

Китай ведет переговоры с Москвой по вопросу возобновления авиасообщения после уведомления о том, что Россия с 15 июля постепенно снимает ограничения на международные пассажирские авиаперевозки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МИД КНР.

Отмечается, что Росавиация предупредила авиационные власти Китая о постепенном снятии ограничений.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Пекин готов сотрудничать с Россией, чтобы общими усилиями провести подготовительную работу по возобновлению авиасообщения.

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