Китай ведет переговоры с Россией по вопросу возобновления авиасообщения
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Китай ведет переговоры с Москвой по вопросу возобновления авиасообщения после уведомления о том, что Россия с 15 июля постепенно снимает ограничения на международные пассажирские авиаперевозки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение МИД КНР.
Отмечается, что Росавиация предупредила авиационные власти Китая о постепенном снятии ограничений.
В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Пекин готов сотрудничать с Россией, чтобы общими усилиями провести подготовительную работу по возобновлению авиасообщения.
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