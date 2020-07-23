Курс доллара снизился до 70,95 рубля в начале торгов

Курс доллара снизился на 11 копеек и составил 70,95 рубля в начале торгов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс евро вырос на 8 копеек и достиг 82,27 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent повысился на 0,59% — до $43,45 за баррель

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— По нефтяному пути: что угрожает рублю

— Евро и доллар незначительно растут в начале торгов