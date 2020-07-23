В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против «Северного потока — 2». Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.

По его словам, Германия еще не получила официальную ноту от Вашингтона.

«Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», — подчеркнул Крахт.

Он отметил, что такие проекты, как «Северный поток — 2», имеют важную роль в развитии маленького портового города.

«Я не думаю, что нас нужно защищать от России. У региона Мекленбург — Передняя Померания с давних времен были хорошие экономические отношения с Россией», — подытожил Крахт, добавив, что необходимо разговаривать, а не угрожать друг другу.

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