ЦБ хочет возложить расходы по страхованию ипотеки на банки

Банк России подготовил конечную версию концепции ипотечного страхования, согласно которой кредитные организации вместо заемщиков возьмут на себя расходы по оплате страховки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Выдавая ипотеку, банки обязаны будут застраховать приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика.

Новый вариант концепции содержит минимальный перечень страхуемых рисков, к ним относятся утрата и порча имущества в результате пожара, взрыва, затопления и.т.д.

Рисками по страхованию жизни и здоровья заемщика являются смерть заемщика в результате несчастного случая или болезни, присвоение инвалидности I или II группы.

Как отмечает регулятор, положения новой концепции не распространяются на уже выданные кредиты, но применяются в случае рефинансирования ипотеки.

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