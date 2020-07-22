Минфин заявил о предоставлении регионам поддержки в 100 млрд рублей

Мифин заявил, что регионы в ближайшее время получат поддержку в размере 100 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что финансовая помощь будет направлена 69 субъектам. Кроме того, в министерстве добавили, что осенью регионы также получат еще 100 млрд руб. помощи.

Ранее в мае 59 субъектов страны уже получили поддержку в аналогичном размере. Заинтересованные органы, ведомства, а также сами регионы принимали участие в обсуждении подходов к распределению средств.

Всего российским правительством выделено 300 млрд руб. для обеспечения устойчивости регионов и поддержки их бюджетов.

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