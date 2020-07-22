Лидером по объемам биржевых продаж нефтепродуктов стала «Роснефть»

Нефтяные компании за последние две-три недели значительно нарастили продажи бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), а лидером по объемам продаж стала «Роснефть», пишут в среду «Ведомости».

Так, со 2 по 17 июля рост среднесуточных объемов по бензину составил 23%, до 32000 т; по дизелю – 19,4%, до 43000 т. Больше всего продает «Роснефть» (17800 т бензина и 20900 т дизтоплива на 17 июля). Значительный объем продаж, например, и у «Газпром нефти» (3700 т и 2900 т).

«Увеличить объемы биржевых продаж топлива нефтяников ранее просило Минэнерго для того, чтобы сбить цены в оптовом и мелкооптовом звене. В мае-июне они росли опережающими темпами в связи с тем, что НПЗ не успевали нарастить выпуск бензина и дизтоплива вслед за спросом. Он взлетел после выхода страны из карантина, связанного с коронавирусом», — констатирует издание.

Таким образом, в результате только в течение одной недели 29 июня – 5 июля цены бензина на СПбМТСБ несколько раз били ценовые рекорды, в частности, цена марки АИ-95 переваливала за 62 000 руб./т в сравнении с 40 000 руб. на начало мая. Резкий рост в опте на фоне сдерживания правительством стоимости на АЗС подрывает финансовую устойчивость розницы, заставляя автозаправки торговать топливом себе в убыток.

Представители независимых АЗС (не принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям) в мае просили предпринять меры по стабилизации ситуации: снять эмбарго на импорт топлива в Россию, действующее до 1 октября, и отменить демпфирующий механизм.

Тем не менее, в кабмине решили не отказываться от демпфера. Вместе с тем Минэнерго и ФАС поддержали снятие запрета на импорт топлива (предложение все еще рассматривается в правительстве), а также договорились об увеличении обязательных нормативов биржевых торгов для НПЗ – с 10% до 11% от общего объема производства по бензину и с 6% до 7,5% по дизтопливу.

С начала июля цены бензина в опте за счет увеличения объемов торгов начали падать. Биржевая стоимость АИ-92 с 7 по 20 июля снизилась на 1,1%, до 50421 руб./т, АИ-95 – на 7,2%, до 54463 руб./т, также следует из данных СПбМТСБ.

Однако ситуация с диспаритетом цен в опте и рознице все еще сохраняется, и АЗС остаются в критической ситуации, считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Планируемое увеличение нормативов биржевых торгов на 1-1,5% он назвал «косметической мерой». НПЗ необходимо наращивать выпуск горючего, также нужно отказаться от эмбарго на импорт и, возможно, ограничить поставки бензина за рубеж, добавил эксперт.

Продажи бензина в июле выросли на 23%, дизеля – на 19%. С 1 января по середину июля экспорт бензина существенно нарастил, например, «Лукойл» (на 247% к аналогичному периоду 2019 г.). Снизили поставки за рубеж «Роснефть» (-15%), «Газпром» (-3%), ТАИФ-НК (-37%) и «Фортеинвест» (-56%).