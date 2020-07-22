Кабмин вернет до 15 тыс. рублей россиянам за отдых внутри страны

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о денежной компенсации для российских туристов за путешествия внутри страны, передает РИА «Новости».

Данная мера призвана поддержать внутренний туризм. Кабмин выделит на ее реализацию порядка 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Как отмечается, турист сможет получить кэшбек, если оплатит путевку картой платежной системы «Мир», на нее же и будет зачислена затем компенсация.

Максимальный размер выплаты в размере 15 тыс. рублей можно получить за поездку дороже 75 тыс.

Данная программа начнет действовать в августе. Глава правительства рассказал, что Ростуризм уже составил список регионов, на которые распространится эта мера.

Ранее стало известно, что Ростуризм готовит план по развитию внутреннего туризма и представит его к осени.