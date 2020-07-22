COVID-19 должен ускорить объединение стран мира для решения климатических проблем

Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, должен ускорить объединение усилий всех стран для борьбы с изменениями климата, а также привести к смене парадигмы торговых взаимоотношений в интересах не экономической выгоды, а конкуренции зеленых технологий, считают участники онлайн-дискуссии «На пути к COP-26: глобальные усилия по предотвращению изменения климата и роль России в данном процессе», организованной Российским партнерством за сохранение климата.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем 22 июля в «Газету.Ru», мероприятие посмотрело более 9 500 человек.

Как отметил Найджел Топпинг, Climate Action Champion, UNFCCC, вопрос перехода к безуглеродной экономике в мире уже решен, но эффективность усилий каждого зависит от скорости принятия конкретных решений, как на уровне государств, так на уровне бизнеса.

«Как мы видим, сейчас государства заняты преодолением последствий коронавируса. Но на проблемы мира необходимо смотреть шире, и ускорить темпы реализации всех инициатив в области климата… Я уверен, что Россия должна задействовать весь свой потенциал, в том числе, научный, где у нее есть огромное преимущество. Всем очевидно, что мир очень быстро меняется, и кто не будет инвестировать в зеленые технологии, тот, в конечном счете, проиграет», - сказал Топпинг.

В свою очередь, советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заметил, что мировое сообщество до сих пор очень разобщено в вопросах снижения воздействия на климат.

«Когда мы только начинали этот путь, перед нами стояли одни вызовы, сегодня же очень жестко перед всеми стоят вопросы экономики и экономических интересов, в том числе, поэтому и на международной площадке нет должного взаимодействия по вопросам климата, зато есть конкурентная борьба. Российские компании вслед за мировым бизнесом инициируют программные изменения в сфере снижения воздействия на климат», - сказал Эдельгериев.

Также советник президента отметил важность проработки нормативной базы и ее соответствия всем актуальным вызовам, а также нехватку инициатив, связанных с зеленым финансированием, т.к. в России есть большой потенциал реализации проектов, которым оно необходимо.

В свою очередь, исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Грегори Баркер в своем выступлении отметил, что Россия в вопросах борьбы с изменениями климата поставила перед собой амбициозные цели, что выражается в комплексных инициативах, которые реализуют государство и бизнес для достижения общей цели. «Ситуация с пандемией коронавируса показала, что для глобальных угроз нет границ», - отметил Лорд Баркер.