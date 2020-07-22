Россияне получат до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

Правительство вернет отдохнувшим в некоторых российских регионах туристам от пяти до 15 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Речь идет о россиянах, которые поедут на российские курорты в текущем году.

Он уточнил, что список регионов, за поездки в которые полагается компенсация, уже составлен Ростуризмом.

Мишустин подчеркнул, что на эти цели уже выделены 15 млрд рублей из бюджета.

Премьер добавил, что сейчас туризм находится в сложном положении и призвал открывать новые возможности для внутреннего туризма.