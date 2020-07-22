Около 83 тысяч россиян воспользовались программой «Дальневосточный гектар»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около 83 тысяч граждан уже стали участниками программы «Дальневосточный гектар». Об этом он сообщил во время отчета правительства РФ о результатах работы в 2019 году.

«У нас уже ей воспользовались около 83 тыс. человек, то есть это примерно 58 тыс. гектаров было роздано», — уточнил глава правительства.

Программа «Дальневосточный гектар» является частью комплекса мер по развитию Дальнего Востока, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Она направлена, в том числе, на улучшение жилищных условий в регионе, а также создание предпосылок для закрепления населения в ДФО.

Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.

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