Правительство выделило Росавиации 3 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок
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Правительство выделило Росавиации 3 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование региональных авиаперевозок. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Отмечается, что средства выделены на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России и формирование региональной маршрутной сети.
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