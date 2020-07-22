Правительство выделило Росавиации 3 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок

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Правительство выделило Росавиации 3 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование региональных авиаперевозок. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что средства выделены на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России и формирование региональной маршрутной сети.

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