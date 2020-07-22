Мишустин рассказал, как потерял гараж

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства рассказал, как потерял гараж. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Отвечая на вопрос депутатов про законопроект о гаражной амнистии, Мишустин отметил, что знаком с вопросом не понаслышке, так как сам лишился гаража.

«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. У меня был гараж, и его, к сожалению, мы не смогли удержать. Да, это правда», — сказал премьер.

Мишустин посетовал, что в СССР отсутствовала форма правильно оформленной частной собственности.

«Что касается меня, законопроект (о гаражной амнистии) подготовлен, я лично его буду поддерживать, потому что это восстановление справедливости», — сказал он.

Премьер также отметил, что свой гараж, вероятно, уже не вернет, поскольку на его месте теперь построено что-то другое.

В феврале 2020 года МЭРТ и Росреестр внесли в правительство законопроект о гаражной амнистии.

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