Росздравнадзор разрешил использование аппаратов «Авента-М» после пожаров в больницах

Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», который использовался в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что аппараты вновь допущены к эксплуатации на территории России по приказу Росздравнадзора от 21 июля 2020 года.

Соответствующее удостоверение подписал заместитель руководителя ведомства Дмитрий Павлюков.

13 мая Росздравнадзор приостановил использование партии аппаратов ИВЛ «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода. Эти аппараты использовались в московской больнице им. С. И. Спасокукоцкого и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.

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