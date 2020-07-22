В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо председателя союза Петра Шелища.

Предполагается, что фонд будет выплачивать рентные платежи пенсионерам, пополняясь за счет взносов претендентов на объект недвижимости. При этом в госфонде будут самостоятельно оценивать стоимость жилья пенсионеров, которые захотят заключить соглашение. И в зависимости от «срока дожития пожилого человека», которую рассчитает страховая компания, определится сумма ежемесячных выплат пожилым людям.

По данным Шелища, в месяц размер взносов претендентов на жилье составит около 20-50 тысяч рублей в зависимости от региона. После того как госфонд получит все средства, плательщику выдадут ключи от квартиры.

«Основное преимущество схемы для плательщиков ренты — отсутствие первоначального взноса и процентов по кредиту в отличие от ипотеки. Особенно удобно заключать такие сделки было бы родителям, желающим подарить жилье детям на совершеннолетие», — считает Шелищ.

Однако не всем экспертам понравилась такая инициатива. Как считает депутат Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, схема напоминает финансовую пирамиду. С ним согласен член общественного совета при Минстрое Борис Альтшулер. Он отметил, что зачастую сделки с пенсионерами об их пожизненном содержании под залог квартиры становятся мошеннической схемой и обманом.

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