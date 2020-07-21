Минфин Украины заявил о прохождении острой стадии кризиса

Украина «достойно выдержала» острую стадию кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции, заявили министр финансов страны Сергей Марченко в интервью ZN.ua.

Регистрация новый предпринимателей и динамика потребления энергии свидетельствуют, что восстановление украинской промышленности началось уже в июне, отметил Марченко. По его словам, это дает все основания полагать, что Украина прошло острую стадию кризиса, далее экономика будет восстанавливаться.

Падение украинской экономики будет пиковым во втором квартале текущего года, при этом есть возможность, что в четвертом квартале экономика начнет расти.

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