Закон об удаленной работе принят в первом чтении

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о регулировании дистанционной работы, сообщает РИА «Новости».

Проект предусматривает введение понятий удаленной работы, временной удаленной работы и комбинированной удаленной работы, указано в сообщении. Кроме того, предложено отказаться от обязательного требования подписывать трудовой договор об удаленной работе с помощью электронной цифровой подписи, так как стоимость и порядок ее оформления ограничивают распространение удаленной занятости.

При этом инициатива предусматривает отказ от требования об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора. Также законопроект предлагает упорядочить особенности рабочего времени и времени отдыха работника, работающего в дистанционном формате.

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