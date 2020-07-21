В России вырос средний размер ипотеки в июне на 1,3%

В России вырос средний размер ипотечного кредита в июне 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Национального бюро кредитных историй.

Так, средний размер кредита вырос до 2,49 млн рублей, или на 1,3% по сравнению с маем (2,46 млн рублей) после резкого спада весной.

«С одной стороны, граждане по-прежнему стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности. В том числе, за счет увеличения размера первоначального взноса, сводя к минимуму тем самым будущие платежи», — заявил директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

Он отметил, что с другой стороны, рост ипотечного кредитования стимулируется за счет снижения ставок по программам господдержки ипотеки и из-за сокращения ключевой ставки ЦБ.

Самый большой размер ипотечных кредитов среди 30 российских регионов в июне был отмечен в Москве – 5,38 млн рублей, Московской области – 3,85 млн рублей и Санкт-Петербурге – 3,24 млн рублей.

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