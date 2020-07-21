Топ-менеджер «Самоката» рассказал, как в пандемию нанимал по тысяче курьеров в неделю

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За неделю вынужденной самоизоляции сервис доставки продуктов «Самокат» создал тысячу рабочих мест, рассказал один из основателей фирмы Вячеслав Бочаров.

Он пояснил, что расширение штата было связано с резким ростом спроса на услуги доставки из-за закрытия большинства магазинов.

«Мы создавали сотни рабочих мест в неделю. В одну неделю к нам пришла 1000 человек», — поделился бизнесмен в программе «Точка роста».

Помимо увеличения числа курьеров, сервис повышал плотность заказов, добавил Бочаров. Это позволило курьерам выполнять сразу несколько доставок за один проход, а фирме — сократить расходы на логистику.

«Мы делаем большой масштаб, большую плотность заказов, и через это мы уже начинаем утилизировать свои затраты», — сказал предприниматель.

Сервис «Самокат» работает в Москве и Санкт-Петербурге. Его главной особенностью стала доставка заказа за 15 минут. Сейчас в компании работают около 6 тысяч курьеров, выполняющих до 50 тысяч заказов за сутки.

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