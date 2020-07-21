Макрон назвал историческим договор лидеров ЕС о размещении общих долговых обязательств

Лидеры Европейского союза впервые в истории договорились размещать долговые обязательства ЕС для финансирования восстановления экономики после пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.

Он уточнил, что все лидеры Евросоюза согласились с необходимостью распределения общих займов и общего погашения данных займов для финансирования восстановления экономики.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что представители стран-лидеров Евросоюза пришли к соглашению по плану бюджета на семь лет.

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