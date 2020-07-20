Россия и Узбекистан хотят создать общий авиалоукостер

Россия и Узбекистан обсуждают создание совместного авиалоукостера для перевозки пассажиров и грузов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минтранса РФ.

Согласно сообщению, эти планы обсуждались 20 июля на заседании подкомиссии по сотрудничеству в сфере транспорта межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Узбекистаном.

Кроме того, в сообщении говорится о возможном увеличении количества рейсов между двумя странами.

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