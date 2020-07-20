Лукашенко пообещал решить текущие экономические проблемы в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решит текущие экономические трудности в стране, передает БелТА.

Глава государства рассказал, что поставил перед новым правительством задачу не только не допустить падения экономики, но и найти возможности для роста.

«Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься», — заявил президент.

Он подчеркнул, что власти решат текущие экономические проблемы. При этом Лукашенко отметил, что с 2021 года белорусская экономика должна расти среднемировыми темпами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Впервые за 12 лет: Лукашенко назначил посла в США

— Лукашенко заявил о намерении оппозиции силой свергнуть белорусскую власть

— Белоруссия откроет материалы по делу «Белгазпромбанка» другим странам