«Норникель» включился в борьбу за месторождения газа на Таймыре, узнали «Ведомости»

«Норильскгазпром», дочерняя компания «Норникеля», направила в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова, которое оказалось в распоряжении «Ведомостей»). Месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района, подсчитал топ-менеджер.

С ним не согласен замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. «В районе ускоренными темпами растет доля гидроэлектрогенерации, которая за последние шесть лет увеличилась с 34 до 54%. Поэтому потребление газа неуклонно снижается», — утверждает он.

В правительство Красноярского края также полагают, что использовать ресурсы Ушаковского месторождения для газификации Красноярского края неэффективно из-за его удаленности.

Оптимальным вариантом монетизации газовых запасов Таймыра является экспорт СПГ через Северный морской путь, считает Фролов.

Планы по сжижению газа с месторождений Таймыра озвучивала «Роснефть». В рамках проекта «Восток ойл» компания рассчитывает на ресурсный потенциал около 5 трлн куб. м газа, основой которого должны стать уже открытые и находящиеся в разработке месторождения Ванкорской группы, Западно-Иркинский участок, месторождения Гыданского полуострова, а также расположенные вдоль проектируемой трассы трубопровода Ушаковское, Дерябинское и Казанцевское месторождения (их суммарные запасы – 128 млрд куб. м газа и 3,5 млн т конденсата). НК уже предлагала профильным ведомствам лицензировать эти участки, но мнения чиновников разделились.

Так, по данным газеты «Коммерсантъ», в Минэнерго считают, что эти участки должны быть использованы для газоснабжения Норильска.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что противостояние со стороны надзорных органов вполне объяснимо:: «Дмитрий Кобылкин – выходец из «Новатэка», а Александр Новак сделал карьеру в структурах «Норникеля», где проработал более 10 лет. Позиции ведомств могут быть связаны с желанием их руководителей поддержать интересы своих alma mater – и вполне объяснимо. Однако окончательное решение о судьбе участков будет принимать правительство», — считает он.