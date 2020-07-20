Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США

Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США. Об этом информирует агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.

По данным агентства, аренда стратегических хранилищ для размещения индийской нефти будет стоить для Индии значительно дешевле, чем создание своих собственных хранилищ стратегических резервов.

Предполагается, что хранящаяся в Соединенных Штатах нефть может использоваться индийской стороной для собственных целей и для продажи на мировом рынке в случае роста мировых цен, но в случае их падения страна потерпит убытки.

По мнению источника, в таком случае может пострадать индийская энергетическая безопасность. Нью-Дели не сможет получить быстрый доступ к своим ресурсам в США, их доставка займет один месяц.

17 июля Белый дом подписал с Индией меморандум о взаимопонимании, согласно которому американская сторона предоставляет индийской ноу-хау для создания стратегических нефтяных запасов и аренду подземных резервуаров для хранения нефти в штатах Техас и Луизиана.

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