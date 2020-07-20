Страны-лидеры ЕС во второй раз не пришли к соглашению по бюджету
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Представители стран-лидеров Евросоюза снова не пришли к соглашению по проекту бюджета на 2021 — 2027 годы. Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры по бюджетному плану проходят в рамках саммита в Брюсселе.
Кроме того, представители стран ЕС не договорились по вопросам фонда экономического восстановления после пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
В Совете ЕС уточнили, что заседание продолжится в понедельник, 20 июля, с участием представителей 27 стран.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Европа снова не смогла договориться по бюджету
— ЕС должен договориться по бюджету в воскресенье, заявил премьер Италии