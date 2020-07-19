Кафе и рестораны начнут работать по новым правилам
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Роспотребнадзор разработал новые правила для работы кафе и ресторанов, которые заменят старые правила двадцатилетней давности. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как пояснил представитель ведомства, в документе нет «никаких новелл», только «уточнение норм исходя из изменившегося законодательства».
В правилах прописано, что клиент может заказать блюда заранее через интернет, по телефону или другими способами, а также не обязан оставлять чаевые.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шансы высоки: Собянин надеется избежать повтора карантина
— С 25 июля кафе и рестораны Подмосковья заработают по новым правилам
— Рестораны, бары и кафе в Подмосковье возвращаются к работе