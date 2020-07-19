Кафе и рестораны начнут работать по новым правилам

Роспотребнадзор разработал новые правила для работы кафе и ресторанов, которые заменят старые правила двадцатилетней давности. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснил представитель ведомства, в документе нет «никаких новелл», только «уточнение норм исходя из изменившегося законодательства».

В правилах прописано, что клиент может заказать блюда заранее через интернет, по телефону или другими способами, а также не обязан оставлять чаевые.

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