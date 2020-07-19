Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти обсудили с послом Армении Варданом Тогоняном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Немерюка, торговцы из Армении проблем не испытывают.

«Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет, абрикосы все распродали, а на «Фуд Сити» сегодня три фуры зашло, никаких проблем у них нет», — сказал он.

Ранее Тогонян попросил московское правительство разобраться в ситуации вокруг недопуска армянский товаров на «Фуд Сити». По его словам, более 50 фур с армянской продукцией «были блокированы» на территории рынка.

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