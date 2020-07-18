В Минфине РФ рассказали, как мировая экономика избежала «худшего сценария»

Мировая экономика смогла избежать наступления «худшего сценария» в условиях пандемии коронавируса только благодаря мерам «Группы 20». Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его мнению, «двадцатка» реализовала своевременные меры по поддержке экономики и населения на международном и национальном уровне. Кроме того, они оказались действенными.

«Что позволило не допустить реализации наиболее негативных сценариев развития мировой экономики», — пояснил министр.

Силуанов также отметил беспрецедентный по масштабам пакет мер, которые предприняла Россия по трем ключевым направлениям — поддержка населения, поддержка компаний и отраслей, укрепление системы здравоохранения.

За минувшие сутки в России выявили 6 234 случая коронавируса. Всего в России коронавирус зафиксировали у 765 437 человек, выздоровели 546 863 пациента, умерли 12 247.

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