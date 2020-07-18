В ООН заявили о встрече министров финансов G20

Встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20 пройдет в выходные, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА «Новости».

Генсек выразил надежду, что данная встреча позволит изменить ситуацию с долговым кризисом.

По мнению Гутерриша, в сложившейся ситуации необходимо приостановить выплату долга не только для стран с низким доходом, но и для государств со средним уровнем дохода и развивающихся стран.

Если не решить данную проблему, она может стать серьезной и разрушительной для мировой экономики, уверен генсек.

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