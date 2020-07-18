Собянин рассказал, сколько Москва зарабатывает на туристах
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, каков доход города от туризма.
По его словам, в целом от туристической отрасли столица получает около 120 млрд рублей в год только в виде налогов.
«Налогов от всех туристов — и иностранных, и российских. Очень сложно разделять эти потоки, но я думаю, что все равно процентов 60-70 доходов от российских туристов», — заявил градоначальник в интервью радио «Комсомольская правда».
Собянин отметил, что турист из России любит погулять «не хуже, чем китаец».
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