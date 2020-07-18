Сахалин планирует выкупить «Аврору» для создания дальневосточной компании

Правительство Сахалинской области намеревается выкупить акции авиакомпании «Аврова» и «Аэрофлота» для создания дальневосточной компании. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев отметил, что это будет являться первым этапом на пути к созданию перевозчика.

По его словам, вторым этапом станет решение вопроса о «целесообразности вхождения во владение этих акций другими субъектами, в рамках этой компании учитывались интересы всех субъектом».

Он также уточнил, что планируется создание и центр техобслуживания самолетов совместно с перевозчиком.