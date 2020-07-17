Стали известны самые безопасные страны для туризма

Самой безопасной страной для туристов в 2020 году стал Катар, сообщил аналитический сервис Numbeo.

На первом месте находится Катар (88,1 балла из ста), на втором — Тайвань (84,7 балла), на третьем — ОАЭ (84,5 балла). Дальше идут Грузия, Оман, Гонконг, Словения, остров Мэн, Швейцария и Япония.

Самые опасные страны: Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея, Южная Африка, Афганистан, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Бразилия, Гайана, Эль-Сальвадор и Сирия.

Россия находится на 55-ом месте, набрав 59,4 балла.

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