ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа
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Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о введении новых цен на газ для российских промышленных потребителей, начиная с 1 августа текущего года. Документы заметил «Интерфакс» на портале правовой информации.
Накануне был обнародован приказ с трехпроцентной индексацией для населения.
Однако в выпущенных 17 июля приказах на портале правовой информации не указываются цены на газ.
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