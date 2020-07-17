ООН требуется более $10 млрд на борьбу с последствиями COVID-19 в беднейших странах

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок сообщил, что на восстановление ущербов, нанесенных коронавирусом беднейшим странам мира, потребуется еще $10 млрд 300 млн, передает ТАСС.

По его словам, эти деньги необходимы для того, чтобы помочь 61 из наиболее пострадавших стран.

«Мы пока заручились 1 млрд 700 млн долларов», — сообщил Лоукок.

В мире выявлено более 13,8 млн заразившихся коронавирусом и 591,1 тыс. смертей от инфекции.

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