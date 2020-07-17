Аксенов сообщил о решении проблем с доставкой топлива в Крым по мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте» сообщил о решении проблем с поставкой топлива на полуостров по железнодорожному мосту.

Он рассказал, что обсудил с главой Минтранспорта Евгением Дитрихом и руководством ФСБ информацию о трудностях с доставкой энергоносителей, которая появилась в СМИ.

«Приказ, о котором шла речь в материалах СМИ, отменен, процедура доставки значительно упрощена», — написал Аксенов.

Он также поблагодарил коллег за оперативное решение этого вопроса и заверил, что ограничения на доставку топлива в Крым через мост устранены, а дефицита топлива не было и не предвидится.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что перевозчики топлива при доставке нефтепродуктов в Крым столкнулись с трудностями. Основной причиной их являлись приказы Росжелдора, согласно которым вагоны по соображениям безопасности должны быть оснащены дорогостоящей электронной пломбой ГЛОНАСС.

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