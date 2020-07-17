МСП Банк выдал первый кредит самозанятому предпринимателю

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил первый кредит на сумму 400 тысяч рублей сроком на 3 года по ставке 8,5% годовых для самозанятого предпринимателя. Получателем поддержки стал Ильгам Вазиев из Республики Татарстан.

Ильгам Вазиев зарегистрировался в качестве самозанятого в 2019 году и с этого времени оказывает типографские услуги и услуги рекламной мастерской для юридических лиц и муниципальных органов власти Актанышского района Республики Татарстан. Полученные средства он направит на покупку материалов для печати.

Напомним, МСП Банк с 1 июля 2020 года начал оказывать кредитную поддержку самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, перешедшим на уплату налога на профессиональный доход.

Кредитная поддержка предоставляется под фиксированную ставку 8,5% годовых на сумму до 500 тысяч рублей – без залога, до 5 млн – с минимальными требованиями к обеспечению. Максимальный срок кредита – до 3 лет

Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, срок рассмотрения заявки по кредиту до 500 тысяч рублей составляет до 3 дней.

Подача документов на кредит и их рассмотрение будут производиться полностью онлайн через систему дистанционного кредитования АИС НГС. При этом расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.

«Кредиты по льготной ставке предоставляют для самозанятых возможность не только сохранить, но и масштабировать деятельность. Меры поддержки, в том числе льготные кредиты, субсидии и возврат налогов, способствуют росту доверия к государству у этой категории предпринимателей, что привело к тому, что их число уже достигло 700 тысяч человек», - отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.