Минздрав направил более 300 млрд рублей в России на борьбу с COVID-19

Минздрав РФ направил более 300 млрд рублей в России на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, средства выделены на дооснащение «коронавирусных» коек, выплаты медикам, тестирование населения и др.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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