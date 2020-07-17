Минздрав направил более 300 млрд рублей в России на борьбу с COVID-19
Минздрав РФ направил более 300 млрд рублей в России на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».
По его словам, средства выделены на дооснащение «коронавирусных» коек, выплаты медикам, тестирование населения и др.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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