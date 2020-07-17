Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кредитный «тес-драйв» позволит определить, является ли данная долговая нагрузка комфортной для будущего заемщика, а также сформировать «подушку безопасности», пояснил Мехтиев. Кроме того, за это время можно определить, действительно ли необходима данная покупка.

При этом закладывать на погашение кредита следует не более 30% зарплаты, рекомендует Мехтиев. Если же будущий заемщик планирует формировать накопления во время погашения кредита, ежемесячный платеж не должен превышать 20% зарплаты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин подписал закон о запрете выдавать заем под залог недвижимости

— Хуснуллин сообщил об увеличении объемов выдачи ипотечных кредитов