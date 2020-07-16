Юрий Витренко ушел с поста исполнительного директора «Нафтогаза»

Юрий Витренко на своей странице в Facebook заявил, что отработал последний день в должности исполнительного директора украинского «Нафтогаза».

«Друзья, сегодня мой последний день работы в «Нафтогазе Украины». Я пришел сюда в 2014 году, после революции Достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость», — написал он.

Витренко выразил благодарность за вклад в «общее дело» всем гражданам Украины, журналистам, депутатам и международным партнерам Киева.

Он также отметил, что оставляет компании свои наработки, в том числе деньги «Газпрома». Витренко выразил надежду, что руководству «Нафтогаза» и властям достанет компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины.

В мае этого года Витренко заявил, что его предупредили об увольнении через два месяца в связи с сокращением его должности.

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