США снова отложили введение санкций по «Группе ГАЗ»
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Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ», передает РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.
Введение ограничений перенесли с 22 июля на 22 января 2021 года.
«Все транзакции и действия разрешены до 00.01 по восточному летнему времени, 22 января 2021 года», — говорится в документе.
Ранее этот срок неоднократно сдвигался.
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