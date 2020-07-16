США снова отложили введение санкций по «Группе ГАЗ»

Минфин США продлевает отсрочку введения санкций по «Группе ГАЗ», передает РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.

Введение ограничений перенесли с 22 июля на 22 января 2021 года.

«Все транзакции и действия разрешены до 00.01 по восточному летнему времени, 22 января 2021 года», — говорится в документе.

Ранее этот срок неоднократно сдвигался.

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