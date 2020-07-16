Глава «Росатома» и глава совета директоров «Совкомфлота» приняли участие в заседании Общественного совета Севморпути

В четверг, 16 июля, в онлайн-формате состоялось заседание Общественного совета Северного морского пути (СМП), где обсуждались перспективы создания глобального и конкурентного транспортного маршрута по этому морскому коридору.

В заседании, которое провели гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, приняли участие члены совета — представители руководства крупных отечественных и международных компаний, в том числе «Чуди Шиппинг Компани АС», «Нордик Балк Кэрриерс А/С», «Олдендорфф Кэрриерс ГмбХ энд Ко.», «Стена Балк АБ», ПАО «ГМК «Норильский никель», «Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация, «Тоталь С.А.», «Ди Пи Ворлд», «Акер Арктик Текнолоджи Инк.», «Уэзерньюс Инк.». К ним присоединились представители ряда профильных министерств и ведомств.

Основной темой обсуждения стали итоги сверхраннего экспериментального рейса по транспортировке сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении через Северный морской путь в период зимне-весенней навигации, который совершил танкер «Кристоф де Маржери» (ПАО «Совкомфлот») под проводкой атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот» (предприятие «Росатома»). Участники констатировали, что уже сейчас возможно говорить о расширении сроков навигации на Севморпути в восточном направлении до 9-10 месяцев, а с использованием будущих российских атомных ледоколов ЛК-60 проекта 22220 и ЛК-120 проекта 10510 «Лидер» можно будет вести речь о создании круглогодичной навигации по СМП.

В ходе заседания Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» планирует в следующем году осуществить закладку атомного ледокола серии 22220 «Чукотка». «Планируем, что как можно раньше, в следующем году, заложим финальный, завершающий эту серию, ледокол, который будет называться «Чукотка», - сказал он. Также, по словам Лихачева, уже в этом году предприятия Росатома начнут производство реакторной установки Ритм-400 для головного ледокола проекта «Лидер».

В свою очередь, гендиректор «Русатом Карго» Александр Неклюдов сообщил, что планируется создание совместного предприятия (СП) для развития Северного морского транспортного коридора с DP World и Integrated Service Sollutions (входит в Creon Group) для развития нового логистического сервиса перспективного Европейско-Азиатского грузооборота на базе морских перевозок по СМП. По его словам, «цель такого СП - сразу интегрироваться в международную систему товарообмена, гарантировать грузовую базу для пилотного старта, обеспечить привлечение необходимых компетенций в проект, в том числе наших партнеров».

Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» Дмитрий Лобусов обратил внимание, что в целях повышения эффективности работы в Арктике судоводители должны быть максимально информированы, в том числе и снимками со спутников. «Планируем в 2021 году еще больше расширить сроки навигации. Январские и февральские рейсы тоже будут экспериментальные. Это будет ночь, будут другие льды, другое освещение», — уточнил капитан.