American Airlines может отправить в неоплачиваемый отпуск 25 тысяч сотрудников
Одна из крупнейших американских авиакомпаний American Airlines может отправить в неоплачиваемый отпуск около 25 тысяч сотрудников из-за экономических проблем в связи с пандемией коронавируса, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на письмо компании.
По информации канала, в данную категорию сотрудников могут попасть почти 10 тыс. бортпроводников, 2,5 тыс. пилотов и 3,2 тыс. сотрудников технического обслуживания.
В настоящее время в компании работают 133,7 тыс. человек.
Официальной информации от American Airlines пока не поступало.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.
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