В Белоруссии заявили о блокировке счета жены замминистра финансов РФ

Комитет госконтроля Белоруссии сообщил об аресте счета жены замминистра финансов РФ Андрея Круглова в «Белгазпромбанке». В ведомстве запросили правовую помощь России, передает «Интерфакс», ссылаясь на госканал «Беларусь 1».

По данным телеканала, для Круглова в «Белгазпромбанке» был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа. Всего были взяты два крупных займа на Круглова на общую сумму 8,5 млн евро и один с его женой на 3 млн евро.

Отмечается, что став заместителем министра финансов РФ, Круглов прекратил сотрудничество с «Белгазпромбанком». В рамках расследования уголовного дела на средства его жены наложен арест, они хранились в «Белгазпромбанке».

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