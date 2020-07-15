В Nord Stream 2 AG отреагировали на угрозы США ввести санкции

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта «Северный поток — 2», прокомментировала угрозы Госдепа ввести санкции против задействованных в строительстве газопровода компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению представителей Nord Stream 2 AG, заявления о новых ограничениях демонстрируют пренебрежение интересами европейской промышленности.

Это связано с тем, что инвестировать в проект взялись энергетические предприятия из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов. Кроме того, ряд государств Европы ждут завершения строительства.

До этого глава госдепа Майк Помпео призвал компании немедленно прекратить работу. В противном случае, по его словам, предприятия ждут неприятные последствия.

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