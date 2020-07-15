Замглаву «Почты России» отправили под домашний арест

Чертановский суд Москвы до 13 сентября отправил под домашний арест заместителя главы «Почты России» Сергея Емельченкова, обвиняемого по делу о превышении должностных полномочий, передает ТАСС.

Экс-губернатор обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Ранее Емельченкова обвинили в причинении ущерба на более 350 млн рублей. По версии следствия, чиновник подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи, что привело к нанесению имущественного вреда.

Обвиняемый в суде отверг предъявленные обвинения. «Не признаю вину. Считаю, что работал честно», — сказал Емельченков.

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