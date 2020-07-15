ЦБ России предупредил о возможном повышении цен на непродовольственные товары
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Центробанк не исключает временного роста цен на некоторые непродовольственные товары, хотя улучшение ситуации с коронавирусом в целом положительно скажется на экономической активности, цитирует комментарий регулятора «Интерфакс».
По прогнозам ЦБ РФ, возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг и торговли могут сопровождаться временным рост цен, отражающим эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале.
Кроме того, до конца текущего года ожидается постепенное повышение годовой инфляции.
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