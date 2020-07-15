Турецкие СМИ заявили о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и связи Турции договорилось с Россией о возобновлении авиасообщения между государствами с 15 июля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на местное агентство.

В сообщении министерства говорится, что страны достигли соответствующего соглашения.

В российском министерстве комментариев не дали.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 580 тыс. человек.