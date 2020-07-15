Евро подорожал до четырехмесячного максимума

Курс евро подорожал на фоне новостей о положительных результатах исследования вакцины от коронавируса, разрабатываемой американской компанией Moderna.

По данным «Интерфакса», днем евро торговался около $1,1444. Это максимальный уровень с марта текущего года.

Также подорожал и фунт стерлингов, который достиг $1,2638 по сравнению с $1,2555 на закрытии предыдущих торгов.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса фирмы Moderna вызвала «сильный» иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые тестируют препарат от COVID-19.

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