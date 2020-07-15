В России увеличат экспортную пошлину на нефть
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Экспортная пошлина на нефть в России будет увеличена на $9,1 — до $46,9 за тонну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин России.
В ведомстве рассказали, что изменения начнут действовать с 1 августа текущего года.
В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $37,8 за тонну.
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