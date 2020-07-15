Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о договоренности с Россией по возобновлению авиасообщения, передает Anadolu.

По информации агентства, Анкара и Москва договорились начать полеты с 15 июля.

Ранее основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines заявила о возобновлении авиасообщения с Россией в августе.

С 1 августа Turkish Airlines планирует совершать 14 рейсов в неделю в Москву. Со 2 августа компания начнет летать 5 раз в неделю в Санкт-Петербург.

С 3 августа компания будет совершать 3 и 4 рейса в Казань и Ростов-на-Дону соответственно, а с 5 августа — по 3 рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.