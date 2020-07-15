Льготные автокредиты с начала года получили 85 тысяч россиян
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что программой льготного автокредитования с начала года воспользовались более 85 тыс. граждан. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, общий бюджет программы льготного автокредитования в 2020 году составляет 17 млрд руб.
«С начала года программой льготного автокредитования воспользовались более 85 тыс. граждан», — добавил министр.
Отмечается, что самыми популярными марками машин оказались Lada, Kia, Hyundai и Renault – на них приходится около 90% авто, купленных в рамках программы.
Мантуров напомнил, что программой льготного автокредитования с 1 июня могут воспользоваться семьи с одним несовершеннолетним ребенком и медработники. Программа распространяется на электромобили и действует при одновременной сдаче своей старой машины в trade-in. Максимальная стоимость машины, которую можно приобрести по программе – 1,5 млн руб.
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